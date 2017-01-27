В АТО загинули двоє українських військових, бойовики 63 рази обстріляли наші позиції із важкої артилерії – штаб

Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів ведуть саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

На Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Широкине, а зі 122 міліметрової – Талаківку.

«З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новогригорівці, Гнутовому та Павлополю. А по Новотроїцькому вогонь вів снайпер», - йдеться у повідомленні.

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На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам РСЗВ БМ-21 “Град” Новозванівку, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122 міліметрову артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку також використовували міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Новгородське, Кам’янку та Авдіївку.

«Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє наших військовослужбовців загинуло», - повідомили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН раніше, вчора, 26 січня, окупанти продовжували обстрілювати наші позиції з важкого озброєння.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новогригорівці та Павлополю. По Широкиному вогонь вів і танк. По Новотроїцькому – снайпер.

Всього, станом на 18.00, відбувся 31 обстріл. Один наш військовослужбовець загинув.