З'явилися фото й подробиці про загиблих під Авдіївкою українських військових

Це Андрій Кизило, Володимир Бальченко і Дмитро Аверченко.

Про заступника комбата Андрія Кизила на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Заступник комбата ще зовсім дитина. Лише на три роки старший від моєї доньки. Здається, у мирних містах у його однолітків на вустах тільки "Контрстрайк" і "Танчики". Для нього ж слово "танчик" звучало зовсім не прикольно. Танки всю ніч сьогодні били по них. Вони це витримали. А потім прилетів "кабанчик". Міна-стодвадцятка. Загинуло троє. Андрій серед них", - йдеться у його повідомленні.

"Загинув Володимир Бальченко з Борзнянського району - 72 бригада", - йдеться в повідомленні.

Також 29 січня в боях у Авдіївки загинув 28-річний Дмитро Оверченко. Він народився у селі Вишнополь Тальнівського району Черкаської області.

Як повідомляв УНІАН, під час недільного штурму бойовиками Авдіївки четверо українських військових загинули, ще п'ятеро поранені.