Російська сторона в СЦКК гальмує початок відновлювальних робіт в Авдіївці

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський.

За його словами, постачальники газу мають можливість забезпечити постачання природнього газу на час, достатній для проведення ремонтних робіт, за умови, що СЦКК дасть дозвіл на їх проведення.

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"Якщо коротко резюмувати, всі служби знаходяться на низькому старті в очікуванні дозволу СЦКК. Потрібен потужний тиск на його російську частину", - написав він.

"Сподіваюсь, що все ж вдасться реалізувати базовий варіант - проведення ремонтних робіт із запуском заводу та усіх інженерних комунікацій", - зазначив Вілінський.

Як повідомляв УНІАН раніше, Павло Жебрівський заявив, що бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

Після цього в Авдіївці оголосили надзвичайний стан, ДСНС терміново перекидає в Авдіївку додаткові технічні засоби.