У ПАРЄ закликали проросійських сепаратистів негайно припинити наступ на Авдіївку

Доповідачі ПАРЄ у справах України Хорді Шукла (Іспанія) та Аксель Фішер (Німеччина) закликали сепаратистів негайно припинити наступ на Авдіївку. Про це йдеться у заяві доповідачів, опублікованій на сайті ПАРЄ.

Доповідачі також закликали найманців негайно припинити обстріли житлових районів міста.

"Ми закликаємо проросійських сепаратистів негайно припинити наступ на Авдіївку та обстріли цивільних житлових районів, які можуть призвести до гуманітарної катастрофи та необхідності евакуації цивільного населення", - заявили доповідачі.

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У заяві також йдеться про те, що всі сторони конфлікту на Донбасі повинні повністю дотримуватися угоди про припинення вогню, а також вивести важке озброєння із зони розведення сторін, як це передбачено Мінськими угодами.

Нагадаємо, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції.

У місті оголошено надзвичайний стан. За словами президента Петра Порошенка, приймаються необхідні заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки і 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.