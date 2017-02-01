В Авдіївці бойовики гатять прямо по будинках, поранено мирного жителя - Аброськін

Про це повідомив у Facebook начальник Головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

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«Ранок. Авдіївка. Біля 7-ї години бойовики продовжили обстріл міста. Мешканці звертаються за допомогою на «102». Район вул. Тургенєва. Пряме попадання снарядів в житлові будинки. Потерпілих від обстрілу немає. Район вул. Металургів. В результаті обстрілу пошкоджені дахи будинків. Поранення отримав чоловік 1954 року народження. Район вул. Колосова. Снаряд потрапив в дах будинку, вибиті шибки. Потерпілих від обстрілу немає. Район вул. Спортивна. На даху будинку знаходиться снаряд, який не розірвався. Постраждалих немає», - написав Аброськін.

Він зазначив, що на кожне таке звернення виїжджають слідчо-оперативні групи поліції Донеччини задля документування та надання необхідної допомоги громадянам.