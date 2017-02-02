За добу знищено 26 бойовиків, які обстрілювали Авдіївку – Аброськін

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Національної поліції України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

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«Не буду приховувати, що ми отримуємо інформацію з тимчасово окупованої території. Висновок проведеного аналізу - за останню добу 26 вбитих бойовиків, 60 поранених "хероїв армії ДНР", які руйнували домівки та вбивали мирних мешканців Авдіївки», - зауважив він.

За його словами, серед ватажків терористів виникла паніка. «Планують бігти всі - від так званої "Генпрокуратури ДНР", які вивозять до РФ свої сім'ї, до працівників "поліції ДНР", які також вже цієї вночі тікатимуть до РФ», - додав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, бойовик, захоплений українськими військовими у районі Авдіївської промзони, дав перші свідчення. Під час допиту бойовик підтвердив численні факти присутності на тимчасово окупованій території Донецької області російських військових та інструкторів з бойової підготовки.

Також він зазначив, що під час останніх боїв в районі Авдіївки терористи зазнали великих втрат й змушені були відступити.