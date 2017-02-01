Під Авдіївкою знищений російський снайпер "Скіф" (фото)

Про це в соцмережі "Однокласники" повідомив російський найманець Євген Логінов.

За його словами, Чеберов воював на Донбасі від самого початку російської агресії в Україні.

Читайте такожТерорист Гіркін заявив про масове дезертирство бойовиків "ДНР" під Авдіївкою - журналіст

Раніше бойовики повідомляли, що бойовик "ДНР" Михайло Толстих, відомий під кличкою "Гіві", поранений у боях під Донецьком.

Також згідно з повідомленнями у соцмережах противника, в боях за 29-31 січня знищений командир 3-го батальйону цього "полку" Іван Балабай, позивний "Грек", і командир роти, позивний "Консул".