Єльченко: є інформація щодо евакуації цивільних з Донецька з метою підготовки провокації проти України

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого розглядалася ситуація довкола Авдіївки.

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“Ми не виключаємо будь-яких загострень або провокацій в Донецьку, та довкола нього, з метою подальших спроб компрометації українських Збройних сил та українського керівництва. Існує інформація про евакуацію цивільних з Донецька, яку ми розцінюємо як підготовку до можливої провокації”, - заявив Єльченко.

У цьому зв’язку він сказав, що подібна ситуація сталася, коли у серпні 2008 року Росія готувалася напасти на Грузію.

Нагадаємо, постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко розвінчав російський міф про “мирних шахтарів”, які знищують українську державність на Донбасі.