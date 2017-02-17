Бойовики поширюють чутки про наступ ЗСУ на Донецькому напрямку – Тимчук

"У штабних структурах частин «1-го АК ДНР» з посиланням на оперативні дані «військової розвідки» поширюється інформація, що в період з 17.02.2017 за 19.02.2017 підрозділи ЗС України активізуються на Донецькому напрямку", - повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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Так, відповідно до цієї інформації, ВСУ нібито планують проведення масштабних дій на основні передові позиції окупантів, що дозволить українській армії отримати повноцінний контроль над ділянкою траси Донецьк - Горлівка.