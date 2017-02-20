Екс-радник Путіна розкрив витрати Росії на війну проти України

Війна на Донбасі – це частина війни проти України, в тому числі й на кримському напрямку, заявив в інтерв'ю Апострофу російський економіст, колишній радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

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"Війна проти України – це частина більш загальної війни проти світу. Якщо говорити не тільки про український театр військових дій, а про всю цю війну, яку кремлівські пропагандисти часто називають Четвертою світовою війною, то треба вважати, скільки витрачено на ведення всієї цієї війни з того моменту, коли вона почалася", - зазначив він.

"Якщо за точку відліку брати початок гібридної війни проти України 27 липня 2013 року, коли були оголошені антиукраїнські санкції, то за 3,5 роки війни на неї витрачено близько 150 мільярдів доларів", - розповів Ілларіонов.

Раніше Ілларіонов заявляв, що й Донбас, і Крим є окупованими територіями. Їхнє повернення в Україну неминуче, але не за Путіна.