Крим неминуче повернеться до України, але не за Путіна – колишній радник президента РФ

12:51, 20 лютого 2017
Політика
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І Донбас, і Крим є окупованими територіями. Їх повернення в Україну неминуче.

Фотоілюстрація / REUTERS

Таку думку висловив російський економіст, колишній радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, пише Апостроф.

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"Єдине, що ми знаємо точно, це те, що ці території (Крим і окуповані території Донбасу – УНІАН) повернуться до складу України. Після 1945 року принцип непорушності міжнародних кордонів і суверенітету став одним з основоположних принципів міжнародного права, в Європі точно. Чого ми поки не знаємо, коли це станеться, при яких умовах, яка конкретна схема або модель буде використана. Ми знаємо й інші приклади з історії. Окупація Східного Тімору Індонезією тривала 20 з гаком років. А потім індонезійські війська були виведені, і Східний Тімор став незалежною країною. Кувейт був окупований іракськими військами і анексований. А через сім місяців іракські війська звідти пішли, і Кувейт відновив свою незалежність", - пояснив свою точку зору Ілларіонов.

У той же час він додав, що станеться це, швидше за все, не за президентства Путіна.

Нагадаємо, Ілларіонов також пояснив, чому Путін не почав повномасштабні військові дії проти України.

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Теги: #Крим#Україна#анексія