Окупанти проводять підготовку особового складу "козачої сотні" для диверсій в тилу сил АТО – розвідка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У смузі відповідальності 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК російськими фахівцями проводиться підготовка особового складу козачої сотні (командир – отаман, позивний «Черкес», громадянин РФ, проживає у Москві) для виконання розвідувально-диверсійних завдань у тилових районах сил АТО», - повідомляють розвідники.

Читайте такожУ розвідці розповіли про п'яну перестрілку за участі 14 бойовиків

Водночас у ЗС РФ продовжується відбір офіцерів для ротації у з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ. «Командуванням центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ пріоритет надається офіцерам, які плануються для просування по службі та відібрані кандидатами для вступу на навчання у воєнні навчальні заклади оперативного і стратегічного рівнів. Разом з тим, продовжується практика відбору офіцерів, які скоїли правопорушення або мають дисциплінарні стягнення, і тому виявили бажання реабілітуватись шляхом участі у бойових діях», - наголошує розвідка.

За інформацією розвідників, військові комісаріати так званих «ДНР» і «ЛНР» здійснюють набір російських громадян для укомплектування з’єднань і частин окупаційних військ.