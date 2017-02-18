Бойовики "ДНР" обстріляли власні позиції: десяток ліквідованих, двоє поранених – розвідка

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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«Мінометним розрахунком 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК здійснено обстріл передових позицій цього ж полку у районі н.п.Спартак. 16-17 лютого ц.р. втрати в 11 окремому мотострілецькому полку від “дружнього” вогню склали ліквідованими – десять військовослужбовців та пораненими – два», - йдеться у повідомленні .

Також ГУР продовжує фіксувати випадки дезертирства у з’єднаннях і частинах російсько-терористичних військ. Так, 17 лютого двоє громадян РФ, які членами російських «казачьих» громадських організацій і входили до складу «7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го армійського корпусу», самовільно залишили місце служби.