Окупанти сьогодні 56 разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на Маріупольському напрямку з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри загарбники обстрілювали Водяне, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, Водяному та Лебединському. Снайпер – по Талаківці.

Читайте такожБойовики обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водогону

Також, за даними штабу АТО, на Донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Опитне, Авдіївку, шахту «Бутівку», Луганське, та Водяне. "З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам’янці та Троїцькому», - зазначається в повідомленні.

На Луганському напрямку по Лобачевому вогонь вів снайпер.

Як відомо, бойовики зранку також відкрили вогонь по околицях Авдіївки. Пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. На даний момент, електропостачання в Авдіївку відновлено.