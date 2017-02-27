Електропостачання в Авдіївку відновлено – Жебрівський

Про це написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Чотири дні російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню в районі пориву лінії електропередач. Не дивлячись на це, місто не опускало рук і продовжувало жити і оборонятись. Рашисти сподівались посіяти паніку. А місто героїчно протистоїть! Цей народ непереможний!» - написав Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

Крім того, в ніч проти 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.