Електропостачання в Авдіївку відновлено – Жебрівський

17:49, 27 лютого 2017
Війна
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Електропостачання в Авдіївку, яка чотири дні була без електроенергії, відновлено.

Иллюстрация / REUTERS

Про це написав у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Чотири дні російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню в районі пориву лінії електропередач. Не дивлячись на це, місто не опускало рук і продовжувало жити і оборонятись. Рашисти сподівались посіяти паніку. А місто героїчно протистоїть! Цей народ непереможний!» - написав Жебрівський.

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Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

Крім того, в ніч проти 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

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Теги: #обстріл#бойовики#світло