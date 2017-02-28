Водопостачання в Авдіївці не вдається відновити через міни на фільтрувальній станції - Жебрівський

В Авдіївці ремонтні бригади поки не можуть відновити водопостачання через міни на Донецькій фільтрувальній станції, де пошкоджено хлоропровод. Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, пише «112 Україна».

За його словами, електропостачання у місті вже відновлено, а от для ремонту хлоропороводу необхідно 2-3 дні.

"Є проблема з водою. З 6 до 9 вечора ми подаємо воду. Є проблема з відновленням Донецької фільтрувальної станції, оскільки перебитий хлоропровод. Туди не заходить поки ні ОБСЄ, ні ремонтники, там є дві міни, їх поставили терористи. Ремонтники кажуть, що для ремонту хлоропровода треба 2-3 дні роботи. У старій Авдіївці ми підвозимо технічну воду, розвозимо ємності по магазинах", - заявив Жебрівський.

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У той же час, глава Авдіївської ВЦА Павло Малихін повідомив, що запасів води у місті залишилося на три прокачування, фактично на 3 дні.

Як повідомляв УНІАН раніше, СММ ОБСЄ повідомляла, що Донецька фільтрувальна станція була пошкоджена імовірно в результаті обстрілу з мінометів 82-мм калібру.

Загалом спостерігачі виявили чотири пошкодження, з яких три на території самої станції і одне поза її. Було зафіксовано пошкодження даху складу, на якому зберігається хлор.