З'явилися фото зруйнованої бойовиками шахти Бутівка (фоторепортаж)

Фотографії руйнувань на шахті Бутівка опубліковані в фотосервісі УНІАН.

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Як вчора повідомили в прес-центрі штабу АТО, бойовики знищують позиції "шахта Бутівка", в хід йдуть танки і міномети.

Зокрема, в результаті обстрілу шахти Бутівка впала символічна будова шахти – це місце, де ліфт повинен опускати шахтарів.

При цьому в штабі АТО припустили, що бойовики обстрілювали шахту через те, що їх нервував український прапор, який знаходився на вершині. Втім, українські військові встигли врятувати прапор.