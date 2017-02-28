З'явилися фото зруйнованої бойовиками шахти Бутівка (фоторепортаж)
12:45, 28 лютого 2017Війна
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Експлуатаційний копер шахти Бутівка у Донецькій області обвалився в результаті обстрілу бойовиками в ніч на 27 лютого 2017 р.
Фотографії руйнувань на шахті Бутівка опубліковані в фотосервісі УНІАН.
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Як вчора повідомили в прес-центрі штабу АТО, бойовики знищують позиції "шахта Бутівка", в хід йдуть танки і міномети.
Зокрема, в результаті обстрілу шахти Бутівка впала символічна будова шахти – це місце, де ліфт повинен опускати шахтарів.
При цьому в штабі АТО припустили, що бойовики обстрілювали шахту через те, що їх нервував український прапор, який знаходився на вершині. Втім, українські військові встигли врятувати прапор.
Врятований прапор з вершини шахти Бутівка / Фото УНІАН
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