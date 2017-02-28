У Міноборони розповіли подробиці боїв на шахті "Бутівка"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Вчора обстріли тут почалися з 6 ранку і продовжувалися з перервами до 11-ї вечора. На цих рубежах ворог вів вогонь майже 12 годин. Було застосовано міномети різних калібрів, танки та легке озброєння. Загалом за минулу добу противник випустив по Авдіївці 135 мін різного калібру та 50 танкових снарядів», - зазначив речник.

«Внаслідок потужного танкового обстрілу капітальні будівлі та металоконструкції на позиції шахта «Бутівка» були зруйновані», - уточнив Лисенко.

Він нагадав, що на цих рубежах регулярно ведуться бойові дії, які особливо посилилися наприкінці січня. «Майже щодня противник веде вогонь з танків, які розміщені у сусідньому селі Спартак», - сказав речник Міноборони.

Всього упродовж доби на Донецькому напрямку зафіксовано 37 ворожих обстрілів, 17 із них із важкого озброєння.

За словами Лисенка, на Луганському напрямку вчорашній день пройшов спокійно, важкого озброєння ворог не застосовував.

«По обіді противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї в Лобачевому, під вечір бойовики обстрілювали Станицю Луганську та околиці з гранатометів та стрілецької зброї. З 9 години вечора і до опівночі відбулися три ворожі збройні провокації поблизу Новоолександрівки. Всього ж минулої доби на Луганському напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів», - сказав він. Лисенко додав, що на Маріупольському напрямку зафіксовано 41 ворожий обстріл, 11 із важкого озброєння.