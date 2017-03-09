"Рашик з "ДНРівськими" документами: військові про знищеного на Донбасі снайпера
11:31, 09 березня 2017Війна
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Снайпер бойовиків, якого українські військові ліквідували під час відбиття атаки ДРГ, виявився росіянином.
REUTERS
"До речі, новина від 8 березня: хлопці наші ДРГ відбили. Снайпера прихлопнули, рашика з дирівськими ("ДНР" - УНІАН.) документами", - йдеться у повідомленні 72-ї бригади, бійці якої і відбивали атаку.
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Водночас джерела "Української правди" підтверджують, що ліквідований снайпер був не з України.
Як повідомляв штаб АТО, 8 березня під час несення служби на передових позиціях українські військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Один снайпер знищений.
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