"Рашик з "ДНРівськими" документами: військові про знищеного на Донбасі снайпера

"До речі, новина від 8 березня: хлопці наші ДРГ відбили. Снайпера прихлопнули, рашика з дирівськими ("ДНР" - УНІАН.) документами", - йдеться у повідомленні 72-ї бригади, бійці якої і відбивали атаку.

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Водночас джерела "Української правди" підтверджують, що ліквідований снайпер був не з України.

Як повідомляв штаб АТО, 8 березня під час несення служби на передових позиціях українські військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Один снайпер знищений.