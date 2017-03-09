У моргах на окупованому Донбасі перебуває більш ніж 20 тіл військових РФ - розвідка

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони на сторінці у Facebook.

"У спеціально обладнаних моргах при військово-медичних закладах російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донбасу знаходиться більше 20 тіл вбитих і померлих від поранень військовослужбовців ЗС РФ, які підготовлено для відправки на територію РФ транспортом чергового російського "гумконвою", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРосійських військових, задіяних у війні на Донбасі, агітують їхати до Сирії – розвідка

Крім того, за даними української розвідки, у підрозділах комендантського полку (Луганськ) 2 АК відмічається зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців рядового складу через збільшення термінів перебування на постах та залучення до довготривалих пошуків військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

"У полку зростає кількість бажаючих перевестись в інші військові частини через фізичну перевантаженість та нестерпні умови несення служби", - додають у ГУР.