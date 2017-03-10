На Донбасі російські ДРГ готуються до скоєння терактів на підконтрольних Україні територіях - Тимчук

Про це координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«З недавнім прибуттям на тимчасово окуповані РФ території Донецької та Луганської областей підрозділів російського спецназу зі складу 10-ї обр СпП ПВО ЗС РФ і 16-ї обр СпП ЗВО ЗС РФ в обох «армійських корпусах» окупаційних військ розпочалася активна підготовка диверсійних груп. Тренувальні табори диверсантів помічені у районах населених пунктів Моспине, Сорокіне, Кальміуське (кол. Комсомольське).

Російські ДРГ тренуються для здійснення диверсій на підконтрольних Україні територіях, у т.ч. для проведення терористичних актів проти об'єктів цивільної інфраструктури і мирного населення», - повідомив він.