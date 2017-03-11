Спецслужби РФ готують теракти в Росії, щоб звинуватити українську владу - СБУ

Про це йдеться у заяві Служби безпеки України, оприлюдненій 10 березня після того, як луганські сепаратисти оприлюднили відео з полоненими українськими розвідниками.

"Вони на камеру заявили, що українські правоохоронні органи та військові здійснюють диверсійну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Служба безпеки України офіційно заперечує ці обвинувачення", - наголосили в СБУ.

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Бойовики звинуватили полонених військових у вбивстві одного зі своїх ватажків Олега Анащенка, а також у диверсійній діяльності на непідконтрольній території та підготовці терактів на території Белгородської області РФ.

Бійці, яких змусили звинуватити українську владу, були у складі групи військовослужбовців, які зникли 11 лютого поточного року. Тільки через місяць жорстоких катувань бойовики вирішили оприлюднити записи. На представлених відео помітні сліди тортур наших військових.

"СБУ звертає увагу суспільства на те, що в опублікованих терористами сюжетах навмисно було сказано щодо організації терористичних актів в російських містах. З чого Служба безпеки робить висновок, що спецслужби РФ намагаються здійснити терористичні акти на території Росії та звинуватити у цьому українську владу", - повідомили в Службі безпеки.