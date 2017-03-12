У зоні АТО зафіксовано понад 30 обстрілів, поранено трьох військових

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Fаcebook.

Зазначається, що найбільше їх було на Маріупольському напрямку, де противник вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, а згодом долучив 82 мм міномети і танк по укріпленнях неподалік Мар’їнки. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російські терористи використовували поруч Широкиного, Гнутового та Водяного.

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«На Донецькому напрямку під Авдіївкою окупанти для обстрілів позицій сил АТО використовували стрілецьку зброю, кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, а згодом ще й 82 мм міномети. Під Новотроїцьким вів вогонь снайпер, а поруч Зайцевого – БМП. Опорні пункти в районі Луганського обстрілювались з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а з гранатометів позиції неподалік Майорська», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку по укріпленням неподалік Валуйського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї, додали в штабі.

Раніше повідомлялося, що на Маріупольському напрямку стався бій, двоє українських бійців загинули від ворожої ДРГ.