В Авдіївці роботи на пошкоджених ЛЕП не проводилися через відсутність гарантій безпеки

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій в Twitter.

«За інформацією «Донецькобленерго», енергетикам у Авдіївці вдалося здійснити лише візуальний огляд пошкоджень, що наявні з обох боків лінії зіткнення... У зв'язку з неотриманням гарантій безпеки, відновлювальні роботи енергетиками не проводились, повторна заявка в СЦКК буде у понеділок, 13 березня», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня, внаслідок обстрілів окупантів вкотре було пошкоджено високовольтну лінію електропередач, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.