Борт з пораненими військовими та волонтерами з Дніпра прибув до Києва (відео)
22:16, 15 березня 2017Війна
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Подальше лікування і реабілітацію поранені проходитимуть у столиці.
Борт з пораненими прибув до Київського військового шпиталю / Скріншот
Борт з пораненими з Дніпра сьогодні прибув до Київського військового шпиталю.
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Це близько двох десятків військових, що отримали першу допомогу у лікарні імені Мечникова в Дніпрі.
Серед поранених - двоє волонтерів: Юлія Толмачева і Сергій Адам’як, що потрапили під снайперський вогонь.
Борт з пораненими з Дніпра прибув до Київського військового шпиталю
Як повідомляв УНІАН, 8 березня бойовики незаконних збройних формувань обстріляли українських волонтерів у районі н. п. Зайцево Донецької області. Протягом години поранених доставили в Бахмутську центральну районну лікарню, де їх прооперували військові лікарі.
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