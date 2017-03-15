Борт з пораненими військовими та волонтерами з Дніпра прибув до Києва (відео)

22:16, 15 березня 2017
Війна
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Подальше лікування і реабілітацію поранені проходитимуть у столиці.

Борт з пораненими з Дніпра прибув до Київського військового шпиталю /

Борт з пораненими з Дніпра сьогодні прибув до Київського військового шпиталю.

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Це близько двох десятків військових, що отримали першу допомогу у лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Серед поранених - двоє волонтерів: Юлія Толмачева і Сергій Адам’як, що потрапили під снайперський вогонь. 

Як повідомляв УНІАН, 8 березня бойовики незаконних збройних формувань обстріляли українських волонтерів у районі н. п. Зайцево Донецької області. Протягом години поранених доставили в Бахмутську центральну районну лікарню, де їх прооперували військові лікарі.

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Теги: #Київ#Дніпро#військові