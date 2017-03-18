Доба в АТО: бойовики б'ють з танків і важких мінометів, 112 ворожих обстрілів, четверо бійців загинули

За добу бойовики 112 раз обстріляли позиції ЗСУ, загинули четверо військовослужбовців і ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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На Маріупольському напрямку по позиціях українських військ у Лебединському, Широкиному, Гнутовому і Водяному ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та артилерійських установок калібру 122 мм. Опорні пункти неподалік Талаківки і Чермалика потрапили під вогонь мінометів калібру 120 мм. По укріпленнях у Мар'їнки і Красногорівки російські окупанти вели вогонь з гранатометів і мінометів калібру 82 і 120 мм, а згодом застосували потужні артилерійські системи калібру 122 і 152 мм.

На Донецькому напрямку ворог здійснив 10 обстрілів позиції ЗСУ поблизу Авдіївки з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив мікрорайон Старої Авдіївки. Укріплення біля Опитного і Новгородського ворог накрив вогнем з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів, БМП і СПГ. У Верхньоторецькому і Невельському по позиціях сил АТО вели вогонь міномети.

На Луганщині російські окупанти били з мінометів та СПГ в районі Новозванівки, Славного і Катеринівки.