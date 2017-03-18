У Зайцево виявили схованку зі зброєю та боєприпасами російського виробництва

У Зайцево Донецькій області українські військовослужбовці виявили схованку зі зброєю, боєприпасами і спорядженням російського виробництва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк.

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Схованку знайшли недалеко від позицій ВСУ. Речник наголосила, що, ймовірно, її залишила диверсійно-розвідувальна група противника.

У схованці знайдені реактивний піхотний вогнемет "Джміль", ручні протитанкові гранати РПГ-1, РПГ-7В, понад 200 патронів калібру 5,45 і 7,62, 20 гранатометних пострілів ВОГ-25 і 4 - ВОГ-25П, чотири гранати Ф1, 8 РГД-5 і осколкова граната наступальної дії 42, 6 запалів до гранат УРСГМ-2 і УРСГ, рейдовий рюкзак і розвантаження.

"Це є черговим підтвердженням фактів участі російських спецпризначенців на сході України", - зазначила Гаврилюк.