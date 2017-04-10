Бойовики "ДНР" під Маріуполем вступили в конфлікт з найманцями з Чечні – ІС

В окупованому бойовиками «ДНР» Новоазовську загострюється конфлікт між місцевими терористами зі складу «9-го омсп мп» і прибулими найманцями з Чечні (чисельністю до роти, прибули для посилення підрозділів "1-го АК ДНР" на Маріупольському напрямку).

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», зафіксовано кілька сутичок між сторонами конфлікту з використанням фізичної сили.

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«Конфлікт виник в результаті витоку інформації про грошову винагороду, яку чеченці будуть отримувати щомісяця, беручи участь у бойових діях. Зокрема, обурення місцевих бойовиків викликали чутки, що чеченські найманці будуть отримувати винагороду у межах 80 тис. руб., в той час, як самі місцеві бойовики отримують близько 15 тис. руб.», – повідомляє «ІС».

Як повідомляв УНІАН, за даними «ДС», Росія стягнула до кордону України достатню кількість військ для повномасштабного наступу.