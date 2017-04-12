На Донбасі з початку року загинули 69 українських військових - Порошенко

На Донбасі з початку року загинули 69 українських військових, всього з початку проведення антитерористичної операції - понад 2,6 тис. бійців з усіх силових відомств України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко, виступаючи перед українськими військовими танкової бригади в Луганській області.

Читайте такожЗа добу бойовики 45 разів обстріляли українських військових - штаб

«Лише протягом цього року від ворожих обстрілів загинули 69 військовослужбовців ЗСУ та понад 420 були поранені», - заявив глава держави.

«Всього з початку проведення АТО ми втратили 2652 українських героя, вони представляють усі силові відомства - ЗСУ, СБУ, Нацгвардію, прикордонників, Нацполіцію та інші», - додав президент.

Як повідомлялося, від початку агресії Росії 193 бійці Національної гвардії загинули, захищаючи Україну.