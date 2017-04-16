Ситуація на Донбасі може загостритися в будь-який момент - ОБСЄ

Ситуація на Донбасі нестабільна і може загостритися в будь-який момент. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

"Є ризик того, що ситуація погіршиться. Ситуація досить нестабільна. Вона може загостритися в будь-який момент", - зазначив він.

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За його словами, всі необхідні для ескалації насильства елементи є. "Сторони розташовані дуже близько одна до одної, у них є важке озброєння, вони дуже добре підготовлені й постійно перебувають у режимі готовності", - підсумував перший заступник голови місії ОБСЄ.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що за минулий рік сили АТО не здали жодного метра землі. "Тому я вважаю, що наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне - не проскочити кордон", - заявив, посміхаючись, секретар РНБО України.