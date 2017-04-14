Турчинов про завдання бійців АТО: просуватися на схід, головне - не проскочити кордон

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що за минулий рік сили АТО не здали жодного метра землі. Про це він розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі.

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"У нас немає іншої альтернативи, окрім як перемагати. Минулий рік був першим, коли ми не здали жодного метра землі, а навпаки - придбали десятки кілометрів", - наголосив Турчинов.

"Тому я вважаю, що наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне - не проскочити кордон", - заявив секретар РНБО України.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські силовики вже сьогодні повинні бути готовими до повернення окупованих територій Донбасу.