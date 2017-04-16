Минулої доби на Донбасі обійшлося без загиблих чи поранених серед українських бійців – Міноборони

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.

Мотузяник повідомив, що найбільше ворожих обстрілів 15 квітня було зафіксовано на Маріупольському напрямку.

"Як і раніше, левова частка ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. Там бойовики відкривали вогонь і вдень, і вночі, застосовуючи, окрім легкого озброєння, бронетехніку. Всього 17 ворожих обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку", - повідомив речник.

Він додав, що на Луганському напрямку окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ - у Лобачевому і Новоолександрівці.

"Важке озброєння ворог при цьому не застосовував", - зауважив Мотузяник.

Водночас на Донецькому напрямку вчора зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Основні бойові дії на цьому напрямку тривали поблизу Авдіївки.

"Ворог також порушував режим тиші на Світлодарській дузі, у Кам'янці та в районі Донецького аеропорту", - додав Мотузяник.

Крім того, він повідомив, що у Бахмуті затримано бойовика на прізвисько "Циган", який брав участь у діяльності терористичного угруповання "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, минулої доби бойовики 29 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України.