План Путіна: російський політолог оцінив ймовірність інтеграції Донбасу в РФ

Якщо плани Кремля щодо інтеграції Донбасу здійсняться, це викличе дуже серйозні санкції світової спільноти. Про це у коментарі InfoResist сказав російський історик, релігієзнавець та політолог Андрій Зубов, коментуючи інформацію про те, що Путін хоче повністю відділити Донбас від України шляхом поступової інтеграції в РФ.

"Я думаю, що зараз є кілька варіантів від декількох веж Кремля, деякі дуже помітні нам, москвичам. Йде боротьба олігархічних груп за вплив на Путіна, в тому числі більш радикальні групи, які прагнуть до повзучої анексії й більш м'які, які прагнуть до відновлення відносин з Європою і відповідно з українцями. Я думаю, що це витік інформація від більш радикальних груп. Зрозуміло, що якщо ці плани здійсняться, то це викличе дуже серйозні санкції світової спільноти. Так що навряд чи вони будуть здійснюватися в повному обсязі", – сказав він.

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Також політолог зазначив, що заява президента України Петра Порошенка про умови зняття блокади Донбасу — це позитивний сигнал.

"Мені здається, що якась спроба вирішити блокаду була б дуже гарною. Заява Порошенка, що блокада буде знята при відновленні прав власності на підприємствах, мені здається дуже позитивний сигнал, він зрозумілий світовій спільноті. Відібрання прав власності неблизьке нікому. Тому весь той меседж правильно продуманий", – резюмує Зубів.

Раніше три близьких до Кремля джерела повідомили Bloomberg, що реальна стратегія Путіна спрямована на те, щоб повністю відокремити Донбас від України через поетапну інтеграцію з Росією.