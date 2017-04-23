В окупованому Луганську вночі прогримів вибух: у будинках повилітали вікна – ЗМІ

У ніч на неділю в захопленому бойовиками Луганську прогримів вибух. Про це з посиланням на джерела серед місцевих жителів повідомляє LIGA.net. За інформацією видання, чули звук вибуху в містечку заводу ОР у районі колишнього Жовтневого військкомату на вулиці Калугіна, де наразі бойовики розмістили свою техніку.

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"Вибух був близько 00:30 ночі та такої сили, що шибки у вікнах повилітали поруч у багатоповерхівках, паркан там знесено", - сказав співрозмовник видання з Луганська.

Місцеві жителі повідомили, що на місце інциденту приїхали так звані служби МНС.

"Вони робили обхід квартир, де не виявилося скла у вікнах, сусіди пускали їх у порожні квартири, оскільки їм залишили ключі деякі господарі", - повідомила інша городянка.

За її словами, інформації про потерпілих немає.

"Навіть якщо щось і стане відомо, Ви ж розумієте, хто та як про це тут розповість",- додала вона.