Бойовики "ЛНР" із зенітної установки обстріляли російський безпілотник – розвідка

На тимчасово окупованій території Луганщини бойовики обстріляли безпілотний літальний апарат російського виробництва. Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook, противник продовжує втрачати озброєння та військову техніку у зв’язку з низькою організацією взаємодії та неузгодженістю дій підрозділів.

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"26 квітня ц.р. розрахунком зенітної установки ЗУ-23-2 з передових позицій 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) обстріляно безпілотний літальний апарат російського виробництва "Орлан-10" зі складу окремої роти безпілотних літальних апаратів 2 АК ЗС РФ", - зазначається у повідомленні.

Також в управлінні розвідки поінформували, що російське окупаційне командування у рамках мобілізаційних заходів проводить заняття з бойової підготовки з військовозобов’язаними, насамперед, з бюджетних організацій, розташованих на окупованих територіях.