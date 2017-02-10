У ЗСУ розповіли про збитий на Донбасі російський безпілотник (відео)

07:11, 10 лютого 2017
Війна
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За півдесятка кілометрів від Талаківської електропідстанції (Маріупольський напрямок) морський піхотинець з позивним "Алмаз" збив безпілотник російського виробництва. 

Той безпілотний повітряний розвідник мав жорсткий диск, розрахований, кажуть армійці, на 16 годин безперервного запису.

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Військові не відкидають, що ворожу артилерію й на українські військові позиції, і на цивільну Талаківку наводив та коригував саме він. 

Як повідомляв штаб АТО, 8 лютого у зоні проведення антитерористичної операції неподалік від лінії розмежування збито російський безпілотник. Об’єкт був уражений зі стрілецької зброї.

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Теги: #Росія#ЗСУ#безпілотник