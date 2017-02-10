У ЗСУ розповіли про збитий на Донбасі російський безпілотник (відео)
07:11, 10 лютого 2017Війна
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За півдесятка кілометрів від Талаківської електропідстанції (Маріупольський напрямок) морський піхотинець з позивним "Алмаз" збив безпілотник російського виробництва.
"Алмаз" збив російський безпілотник / facebook.com/ato.news l
Той безпілотний повітряний розвідник мав жорсткий диск, розрахований, кажуть армійці, на 16 годин безперервного запису.
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Військові не відкидають, що ворожу артилерію й на українські військові позиції, і на цивільну Талаківку наводив та коригував саме він.
Як повідомляв штаб АТО, 8 лютого у зоні проведення антитерористичної операції неподалік від лінії розмежування збито російський безпілотник. Об’єкт був уражений зі стрілецької зброї.
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