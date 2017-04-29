Під Волновахою ЗСУ збили російський безпілотник (фото)
22:48, 29 квітня 2017Війна
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Знищено російський безпілотник типу "Орлан".
Сили антитерористичної операції учора під Волновахою Донецької області збили безпілотник типу "Орлан" російського виробництва.
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Як сьогодні повідомляє прес-центр СБУ, також у районі Красногорівки Донецької області було виявлено гранати, вироблені у РФ у 1993 році.
Як повідомляв УНІАН, 28 квітня над територією однієї з військових частин ЗСУ було виявлено й збито безпілотник.
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