Під Волновахою ЗСУ збили російський безпілотник (фото)

Сили антитерористичної операції учора під Волновахою Донецької області збили безпілотник типу "Орлан" російського виробництва.

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Як сьогодні повідомляє прес-центр СБУ, також у районі Красногорівки Донецької області було виявлено гранати, вироблені у РФ у 1993 році.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня над територією однієї з військових частин ЗСУ було виявлено й збито безпілотник.