У "ДНР" вже два роки намагаються створити "Азовську флотилію" – ІС

Командування «1-го АК ДНР» знову підняло питання про формування «повноцінної» т. зв. «Азовської флотилії ДНР», про створення якої окупанти заявили ще в травні 2015 року.

Як зазначає група «Інформаційний спротив», спочатку до її складу увійшло 5 рибальських човнів і прогулянкових катерів, які були названі «бойовими катерами», потім «бойовий склад флотилії» був доведений до 7 таких «бойових одиниць», пунктами базування були визначені н. п. Новоазовськ («головна база»), Сєдово і Безіменне.

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На початку 2016 р. керівництво «ДНР» вело переговори з ГШ ЗС РФ про передачу до складу «флотилії» 3 од. російських патрульних катерів проекту 12150 «Мангуст» та 1 од. нового прикордонного патрульного катера проекту 12200 «Соболь». Тоді переговори закінчилися безрезультатно. Зараз російське командування пообіцяло, що 4 патрульних катери будуть передані «ДНР» вже протягом травня-червня 2017 р. (про які саме типів катерів говорить військове керівництво РФ – ті, про які йшлося в минулому році, або інші – на даний момент невідомо).