На Луганщині у "сірій зоні" затримали бойовика, ймовірно причетного до катувань українських військових (фото)

На Луганщині співробітники СБУ та військові затримали озброєного бойовика терористичної організації «ЛНР». Коли чоловіка у камуфляжі нейтралізували у так званій сірій зоні в районі села Сокольники Новоайдарського району, в нього при собі був ручний кулемет Калашникова та три споряджені магазини до нього. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

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Зі слів затриманого, він за завданням ватажків одного з незаконних збройних формувань «ЛНР» повинен був обстріляти блокпост українських військових. Співробітники спецслужби встановили, що бойовик є уродженцем Лисичанська і приєднався до терористичного батальйону «Призрак» ще у 2014 році. Після звільнення міста українськими військовими він «переїхав» до Ізвариного, де перебував у складі інших терористичних бандформувань «Козача бригада» та козачий батальйон «Ярга».

«Затриманий засвідчив, що неодноразово брав участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції. Інформація, отримана СБ України з відкритих джерел, свідчить про можливу причетність бойовика до катувань українських військових, захоплених терористами», - повідомили в СБУ.

Наразі відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину.