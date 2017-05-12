Ватажок "ДНР" "здав" українським військовим Амвросіївку та Донецьк (відео)

Під час святкування так званого "дня республіки" ватажок "ДНР" Олександр Захарченко назвав окупованими Амвросіївку та Донецьк, які перебувають на підконтрольній бойовикам території.

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Так, Захарченко перерахував контрольовані Україною міста Донецької області, серед них назвав Амвросіївку і Донецьк. Ватажок "ДНР" визнав, що ці міста перебувають "під тимчасовою окупацією".

Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок бойовиків заявив, що його прабабуся "пройшла Рейк'явік".