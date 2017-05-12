Ватажок "ДНР" "здав" українським військовим Амвросіївку та Донецьк (відео)
11:57, 12 травня 2017Курйози
20624
Ватажок "ДНР" визнав, що Донецьк і Амвросіївка перебувають "під тимчасовою окупацією".
Під час святкування так званого "дня республіки" ватажок "ДНР" Олександр Захарченко назвав окупованими Амвросіївку та Донецьк, які перебувають на підконтрольній бойовикам території.
Читайте такожЗахарченко хоче заборонити Януковичу і Ко в'їзд в "ДНР"
Так, Захарченко перерахував контрольовані Україною міста Донецької області, серед них назвав Амвросіївку і Донецьк. Ватажок "ДНР" визнав, що ці міста перебувають "під тимчасовою окупацією".
Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок бойовиків заявив, що його прабабуся "пройшла Рейк'явік".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter