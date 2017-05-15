Серед шести поранених у неділю в зоні АТО бійців є жінка-військовослужбовець - Міноборони
13:14, 15 травня 2017Війна
336
Наразі вона у важкому стані.
У зоні АТО важко поранили жінку-військовослужбовця / фото: newsru.co.il
Серед шести бійців, поранених вчора внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій, важки травми отримала жінка-військовослужбовець. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, але 6 військовослужбовців дістали поранення. Ці втрати сили АТО понесли під час ворожих обстрілів у Авдіївці та Водяному Маріупольського напрямку. Один з поранених – це жінка-військовослужбовець. Її стан важкий", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter