Росія хоче дискредитувати Україну у світі та перейти до відкритої агресії – голова СБУ

Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що РФ хоче дестабілізувати ситуацію всередині України, дискредитувати її у світі та у разі руйнування владної вертикалі перейти до відкритої агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожВ СБУ розповіли, хто стоїть за проплаченими акціями в Україні: Захарченко, Курченко, Азаров

«Хочу зазначити, що російські спецслужби ставлять перед собою дві мети: перша з яких – це дестабілізувати ситуацію всередині держави, та друга – це дискредитувати Україну в світі. Ви пам’ятаєте про акцію щодо етнічних поляків та акцію, яка мала відбутись в Одесі щодо етнічних болгар, де Україну хотіли посварити і з поляками, і з болгарами», - заявив він.

«Ставлячи ці дві мети, коли ці два завдання будуть виконані: дестабілізація та дискредитація, коли буде зруйнована, не приведи Господи, владна вертикаль України, я переконаний, що саме тоді Росія перейде до відкритої агресії», - додав Грицак.

«Це дуже і дуже небезпечно, тому стабільність всередині країни та ситуація в районі АТО є речами взаємопов’язаними», - резюмував голова СБУ.

Нагадаємо, за словами Василя Грицака, російські спецслужби вербують представників українських патріотичних організацій та вводять до їхнього складу своїх агентів.