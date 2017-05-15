Місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що у минулу суботу та неділю зафіксувала майже 1,5 тис. вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за вихідні, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

Як зазначили у місії, між вечорами 12 та 13 травня СММ задокументувала більше порушень режиму тиші у Донецькій області, включаючи близько 560 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом за 11 травня, коли було зафіксовано близько 300 вибухів. Також сказано, що між вечорами 13 та 14 травня було зафіксовано близько 500 вибухів.

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Разом з тим, відзначається, що у Луганській області між вечорами 12 та 13 травня СММ задокументувала більше порушень режиму тиші, включаючи більше вибухів (близько 370), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано 80 вибухів. Водночас, між вечорами 13 та 14 травня місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 40 вибухів.