Бойовики з мінометів та великокаліберних кулеметів обстрілюють військових на Донбасі - штаб

Ситуація на лінії фронту у зоні проведення антитерористичної операції сьогодні відносно стабілізувалась, під час обстрілів окупанти не застосовували важку артилерію. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Ситуація вздовж усієї лінії фронту відносно стабілізувалась, враховуючи те, що противник не застосовував важкого артилерійського озброєння. З початку доби на цей час бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку проросійські озброєні бандформування обстрілювали позиції ЗСУ в районі Широкиного, Водяного, Чермалика, Гнутового та Новотроїцького з гранатометів різних модифікацій, неподалік Лебединського вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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На Донецькому напрямку, у південному та східному передмісті Авдіївки бойовики вели вогонь по укріпленнях українських бійців з гранатометів та стрілецької зброї. Також незаконні збройні формування з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районі Верхньоторецького.

На Луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ опівдні з 82-мм мінометів обстріляли один з опорних пунктів українських захисників поблизу Новоолександрівки. Неподалік Кримського бойовики били з автоматичних станкових гранатометів. Зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Нижньотепле.

З початку доби втрат серед українських воїнів не було.

«Ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під повним контролем підрозділів сил АТО. Однак, враховуючи досвід вогневої активності проросійських бандформувань, противник може знову активізуватись в темну пору добу. Тож, у разі потреби, українські захисники готові дати ворогові гідну відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування», - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, в районі Донецького аеропорту відновилися бойові дії.