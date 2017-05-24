Сайдик: Кількість загиблих мирних жителів на Донбасі збільшилася за рік на 120%

Спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік закликав учасників конфлікту на сході України поважати людське життя і дотримуватися домовленостей.

Як повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА, зокрема, він зазначив, що перші дні травня стали для цивільного населення в зоні конфлікту на Донбасі одними з найбільш смертоносних за дуже довгий час.

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Спецпредставник ОБСЄ звернув увагу на сумну статистику, надану офісом Верховного комісара ООН з прав людини. "Кількість загиблих цивільних осіб збільшилася за рік на 120%. Це підтверджується звітами ОБСЄ", - констатував дипломат.

"Це багато в чому є результатом продовження використання важкого озброєння в п'яти гарячих точках і затягування процесу розмінування", - сказав він.

За словами спецпредставника ОБСЄ, 85% всіх порушень відбуваються в кількох зонах: Авдіївці, Ясинуватій, Маріуполі та Світлодарську.

Сайдік переконаний, що за бажання сторін можна утриматися від подібних порушень та збройних конфліктів.