У Слідкомі РФ "шиють" чергові справи проти українських військових

У Слідчому комітеті РФ оголосили про порушення чергових кримінальних справ проти військовослужбовців української армії, які захищають свою країну від російських окупантів. Як повідомляє прес-служба відомства, три кримінальні справи відкрито нібито у зв'язку із застосуванням «важких видів озброєння проти мирного населення південного сходу України».

У Слідкомі стверджують, що військовослужбовці Збройних сил України та Національної гвардії 18, 20 і 21 травня 2017 року обстріляли з важких видів озброєння об'єкти цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, в селах Комінтернове і Спартак, а також у Петровському районі Донецька. "В результаті обстрілу четверо мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додали в комітеті.

При цьому російські слідчі вигадали документи, які нібито порушили українські військові, - «Протокол про припинення застосування зброї на південному сході України і Меморандум до нього».

У російському відомстві вирішили, що українські військовослужбовці «виконали свідомо злочинні накази вищестоячих посадових осіб Міністерства оборони України».

«Очевидно, що мотивом злочинів українських військовослужбовців, як і раніше, була політична і ідеологічна ненависть, пов'язана з відмовою населення Донбасу визнати легітимність чинної влади, і бажанням створити відокремлені адміністративно-територіальні утворення», - йдеться в повідомленні СК РФ.

Справи порушені з урахуванням положень статті 12 Кримінального кодексу Російської Федерації, відповідно до яких іноземні громадяни, які вчинили злочин поза межами Росії, підлягають кримінальній відповідальності за Кримінальним кодексом РФ у випадках, передбачених міжнародним договором РФ, якщо вони не були засуджені в іноземній державі.

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Як повідомлялося, для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командувача Сухопутними військами Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Нацгвардією Миколи Балана і ряду інших громадян України.

Загалом СК РФ порушив більше сотні кримінальних справ проти українських військових за відбиття російської агресії.

«З 2014 року порушено 102 кримінальні справи, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 90 осіб. В основному це військовослужбовці української армії, починаючи з міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, з'єднань, які безпосередньо здійснюють тяжкі міжнародні злочини», - заявив очільник Слідкому РФ Олександр Бастрикін.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах.