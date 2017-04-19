СК РФ висунув звинувачення ще двом командирам ЗСУ за захист України від російської агресії

Слідчий комітет РФ висунув звинувачення ще двом командирам української армії за захист України від російської агресії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Слідчого комітету Росії.

«Управлінням з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, ГСУ СК Росії заочно пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 КК РФ (організація застосування заборонених засобів і методів ведення війни), командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України полковнику Сергію Заболотному та командиру 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ підполковнику Олегу Громадському», - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що командирів звинувачують в обстрілі «об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, і цивільних осіб, які не беруть участь у збройному протистоянні».

У Слідчому комітеті Росії вирішили, що військовослужбовці 58-ї бригади ЗСУ «виконували свідомо злочинні накази вищестоящих посадових осіб Міністерства оборони та Національної гвардії України».

«Слідство проводить цілеспрямовану роботу зі встановлення інших співучасників як цього, так і інших злочинів, скоєних українськими військовослужбовцями проти мирного населення», - заявили у відомстві.

Читайте такожСлідком РФ зібрався розслідувати вбивство Вороненкова: журналісти дізналися подробиці справи

Як повідомлялося, для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків, які керують обороною країни від російських окупантів. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ Анатолія Пушнякова, колишнього заступника командувача Нацгвардії Миколи Балана і ряду інших громадян України.

Загалом СК РФ порушив більше сотні кримінальних справ проти українських військових за відбиття російської агресії.

«З 2014 року порушено 102 кримінальні справи, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 90 осіб. В основному, це військовослужбовці української армії, починаючи з міністра оборони і закінчуючи командирами окремих підрозділів, частин, з'єднань, які безпосередньо здійснюють тяжкі міжнародні злочини», - заявив голова комітету Олександр Бастрикін.

30 вересня 2014 року Генпрокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям «ДНР» і «ЛНР».

8 серпня 2016 року ГПУ повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, у веденні агресивної війни та інших злочинах.