Україна готова обміняти 200 осіб на утримуваних бойовиками заручників – Грицак

Українська сторона готова передати 200 осіб в обмін на українських заручників, утримуваних контрольованими Росією бойовиками на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Києві повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

“Ми підготували до обміну понад 200 осіб, які висловили таке бажання (повернутися на територію ОРДЛО — УНІАН)”, - сказав Грицак.

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Водночас він підкреслив, що наразі процес обміну полоненими просувається досить важко і переважно через те, що з боку Росії іде його політизація.

"Це надзвичайно чутливе питання. Чим більше його політизувала Москва, а вона його політизувала, тим складніше стало міняти ... Ми провели дуже хорошу роботу разом з омбудсменом для встановлення тих осіб, яких заявила для обміну та сторона. У нас багато людей, які відбувають покарання за вчинення антиукраїнської діяльності, терористичної діяльності в місцях позбавлення волі в Україні. Але коли до них заходили і говорили, що донецька сторона пропонує через механізм помилування президентом України обміняти вас на українських бійців - дуже багато людей відмовилися повертатися в "Л/ДНР". І це дуже показово, оскільки вони говорили, що краще відсидять, скільки їм належить, але не будуть повертатися назад ", - сказав Грицак.

Також Грицак повідомив, що з російською стороною проводиться вербування осіб, які під виглядом так званих солдатських матерів, якими вони не є, здійснюють різні провокаційні акції з метою тиску на українську владу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона в Мінську в рамках переговорів ТКГ пропонує здійснити обмін заручниками у червні, але представники Російської Федерації гальмують процес.