Місія ОБСЄ за минулий тиждень зафіксувала на 40% менше порушень режиму тиші на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що місія за минулий тиждень зафіксувала на 40% менше порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

"Минулого тижня, з 15 до 21 травня, ми зафіксували на 40% менше порушень режиму припинення вогню. Кількість зафіксованих СММ вибухів від вогню із застосуванням забороненої Мінськими угодами, зокрема танків, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню зменшилася ще більше. Минулого тижня ми зафіксували 144 вибухи, спричинені вогнем із застосуванням цієї зброї", - сказав Хуг.

За його словами, з реактивних систем залпового вогню було зафіксовано 20 вибухів, з інших видів артилерійських систем - 48, з мінометів - 76 вибухів.

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Також перший заступник голови СММ додав, що два тижні тому, з 8 до 14 травня, було зафіксовано загалом 815 таких вибухів. Тоді з реактивних систем залпового вогню було задокументовано 434 вибухи, з інших артилерійських систем - 304, з мінометів - 77 вибухів.

"Не варто забувати, що ці цифри не відображають повну картину. З 23 квітня, коли загинув наш колега, ми змушені були обмежити нашу діяльність патрулювання, оскільки сторони майже нічого не зробили в плані усунення загроз, з якими зіштовхуються наші неозброєні цивільні спостерігачі і, власне, все цивільне населення", - сказав Хуг.