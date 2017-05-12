Діяльність місії ОБСЄ на Донбасі залишається обмеженою – Хуг

Діяльність Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) у Донецькій та Луганській областях, як і раніше, залишається обмеженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час прес-конференції в режимі скайп-включення.

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За його словами, діяльність місії на Донебасі залишається обмеженою після того, як 23 квітня автомобіль спостерігачів підірвався на міні.

«Поки сторони не усунуть загрози для наших спостерігачів шляхом розмінування, маркування чи огородження замінованих ділянок, ми не зможемо відновити нашу діяльність з патрулювання звичними маршрутами», - наголосив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб на підконтрольній бойовикам "ЛНР" території. Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.